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Güney Kıbrıs’ta 1392 Baz İstasyonu Var

09 Kasım 2019 Cumartesi 14:33
Güney Kıbrıs’ta 1392 Baz İstasyonu Var

Güney Kıbrıs’ta 1392 adet baz istasyonu (anten) bulunduğu haber verildi.
Alithia gazetesi, Rum Ekologlar Hareketi milletvekillerinden Yorgos Perdikis’in Ulaştırma, İletişim ve Bayındırlık Bakanı Vasiliki Anastasiadu’ya konuyla ilgili bir soru yönelttiğini, Anastasiadu’nun da buna yanıtında Güney Kıbrıs genelinde 1392 cep telefonu anteni bulunduğunu belirttiğini yazdı.

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Anahtar Kelimeler:
Güney Kıbrıs
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