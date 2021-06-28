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Güney Kıbrıs’ta 16-17 Yaş Gençler Aşılanıyor

Rum Sağlık Bakanlığı, yaşları 16 ile 17 olan gençlerin, ebeveynlerin yazılı onayının olması kaydıyla, aşılanmalarına başlanacağını açıkladı.

28 Haziran 2021 Pazartesi 15:43
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Güney Kıbrıs’ta 16-17 Yaş Gençler Aşılanıyor

Rum haber kaynakları, Güney Kıbrıs’ta korona virüsle mücadele kapsamında yürütülen aşı çalışmaları çerçevesinde, 16 ile 17 yaşlarındaki gençlerin aşılanmasına başlanması kararı alındığını bildirdiler.
Habere göre, yaşları 16  ile17 olan gençler, ailelerinin yazılı onayının ardından 30 Haziran Çarşamba gününden itibaren aşı randevu portalından randevu alabilecekler.
Haberde, Rum Sağlık Bakanlığı’nın 16-17 yaş arasındaki kişilerin, toplumun en aktif kesimi içerisinde bulunmaları sebebiyle bu kararı aldığı, söz konusu yaş gruplarındakilere mRNA grubu aşıların yapılacağı ifade edildi.
 

Son Güncelleme: 28.06.2021 16:36
Anahtar Kelimeler:
Rum Sağlık BakanlığıGüney KıbrısAşılama
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