Güney Kıbrıs’ta 2 can kaybı 355 yeni vaka!

Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte yapılan 52 bin 454 test neticesinde 355 yeni vaka belirlendi, 2 kişi de hayatını kaybetti.
87 ve 37 yaşlarındaki iki erkek hastanın ölmesiyle toplam ölü sayısı 486’ya vaka sayısı ise 112 bin 21’e yükseldi.
Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte yapılan 52 bin 454 test neticesinde 355 yeni vaka belirlendi, 2 kişi de hayatını kaybetti.
Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte yapılan 52 bin 454 test neticesinde 355 yeni vaka belirlendi, 2 kişi de hayatını kaybetti.
87 ve 37 yaşlarındaki iki erkek hastanın ölmesiyle toplam ölü sayısı 486’ya vaka sayısı ise 112 bin 21’e yükseldi.