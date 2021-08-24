Güney Kıbrıs’ta 2 can kaybı 355 yeni vaka!

Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte yapılan 52 bin 454 test neticesinde 355 yeni vaka belirlendi, 2 kişi de hayatını kaybetti.

87 ve 37 yaşlarındaki iki erkek hastanın ölmesiyle toplam ölü sayısı 486’ya vaka sayısı ise 112 bin 21’e yükseldi.