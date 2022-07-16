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Güney Kıbrıs’ta 3.5 yılda 1 ton uyuşturucu ele geçirildi

Rum polisi narkotik şube mensupları, son 3 buçuk yılda 1 ton 323 kilo uyuşturucu ele geçirildiğine dikkat çekti ve bu fahiş miktarın, iç piyasadaki talep artışına bağladı.

16 Temmuz 2022 Cumartesi 12:46
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Güney Kıbrıs’ta 3.5 yılda 1 ton uyuşturucu ele geçirildi
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Fileleftheros’un “Üç Buçuk Yılda Bin Kilo Uyuşturucu… Narkotik Şube’nin Çılgın Miktarlar Saptaması Büyük Talebin Göstergesi” başlıklı haberine göre Rum Narkotik polisinin son 3.5 yılda Güney Kıbrıs’ta ele geçirdiği, ağırlıklı olarak hintkeneviri ve kokain türü uyuşturucu miktarının 1 ton 323 kilo olduğunu, bunun sadece ele geçirilebilen miktar olduğunu, piyasada daha fazlasının bulunduğunu yazdı.

Habere göre narkotik şube mensupları ele geçirilen miktardaki bu fahiş artışın, özellikle uyuşturucu kullanıcılarının talep artışı ile kısmen de uyuşturucu kaçakçılarının büyük risk alarak Güney Kıbrıs’a tek seferde uyuşturucu sokmak çabasına bağladı. Uyuşturucu kaçakçılarının Güney’e hintkeneviri ve kokain sokmak için çoğunlukla sicili temiz Yunan gençleri tercih ettiğine dikkat çekti.

Haberde, bu yıl şu ana kadar ele geçirilen uyuşturucu miktarının 215 kiloyu aştığına dikkat çekilerek, 2018’ten bugüne ele geçirilen uyuşturucu miktarının 1 ton 323 kiloya ulaştığı vurgulandı.

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