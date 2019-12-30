Güney Kıbrıs’ta domuz gribi

Limasol Devlet Hastanesi’nde 27 çocuğun, domuz gribi olarak bilinen A gribi semptomlarıyla tedavi altında olduğu ve bunlardan üçünde, A gribi varlığının teyit edildiği belirtildi.

Güney Kıbrıs’ta yayımlanan Fileleftheros gazetesi, havaların soğumasıyla birlikte grip semptomlarında artış görüldüğünü ve geçtiğimiz haftadan beri Limasol’da, son iki-üç gündür de Lefkoşa’da çok sayıda vakanın kayıtlara geçtiğini yazdı.

Haberde, Rum doktorların vatandaşlara grip aşısı yaptırmaları çağrısında bulunduğu belirtildi.

(BRT/RB)