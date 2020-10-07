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Güney Kıbrıs’ta koronavirüs: Ülke kategorileri değişti

Güney’de son 24 saat içerisinde koronavirüs nedeniyle 1 kişinin yaşamını yitirmesi ve 29 yeni vakanın tespitinin ardından ülkeye girişler için belirlenen kategoriler güncellendi.

07 Ekim 2020 Çarşamba 10:42
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Güney Kıbrıs’ta koronavirüs: Ülke kategorileri değişti

Güney Kıbrıs’ta Korona virüs salgını sebebiyle dün bir kişi hayatını kaybederken 29 yeni vaka tespit edildi.

Alithia ve diğer gazeteler, Güney Kıbrıs’ta Koronavirüs salgını çerçevesinde yaşanan gelişmelere geniş yer verdiler.

Gazete, dün 29 yeni pozitif vakanın açıklandığını ve 90 yaşındaki bir kişinin ise hayatını kaybettiğini belirttiği haberinde, vakaların yoğunlukla görüldüğü Larnaka’da ise 23 Eylül’de uygulamaya konulan önlemlerin süresinin uzatıldığını aktardı.

Larnaka bölgesinde, evlerde 10 kişiden fazla insanın toplanması ve düğün, vaftiz gibi kutlamaların yasaklandığı önlemlerin süresi 14 Ekim’e kadar uzatıldı.

Gazete ayrıca, Limasol hastanesinde yoğun bakım ünitesinde bir çalışanın pozitif çıkması sonrasında kardiyoloji bölümünün kapatıldığını da aktardı.

Söz konusu çalışanın yurt dışında olduğunu ve test sonucu çıkmadan işe gittiğini belirten gazete, tüm hastalara ve çalışanlara test yapılacağını yazdı.

Gazete bir diğer haberinde ise, Korona virüs önlemleri çerçevesinde yurt dışı seyahatlerde belirlenen önlemlerin uygulandığı ülke kategorilerinde değişikliğe gidildiğini, dört ülkenin kategorisinin değiştiğini yazdı.

Habere göre Litvanya, yüksek riskli ülkelerin bulunduğu A kategorisinden çıkarılarak, daha az riskli ülkelerin bulunduğu B kategorisine geçirilirken, B kategorisinde bulunan Belçika, Gürcistan ve Slovakya ise, C kategorisine aktarıldılar.

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