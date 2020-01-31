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Güney Kıbrıs’ta Koronavirüsü alarmı!

31 Ocak 2020 Cuma 22:37
Güney Kıbrıs’ta Koronavirüsü alarmı!

Rum Sağlık Bakanlığı az önce attığı tweet ile koronavirüsü olduğundan şüphelenilen Çinli bir adamın Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığını açıkladı.

Cyprus Mail’in haberine göre Çin kökenli, Kıbrıs'ta daimi ikamet eden adamın, son birkaç gün içinde adaya geri döndüğü ve havaalanında yapılan taramada yüksek ateş teşhisi konduktan sonra hastaneye kaldırıldığını ve izole ortama konulduğu kaydedildi.

Çinli adamın şu anda koronavirüsle benzer semptomlarla izole durumda müşahade altında tutulduğu kaydedildi.

Rum Sağlık Bakanlığı, koronavirüs vakalarıyla ilgilenmek için kabul edilen protokolün takip edildiğini söyledi.

Rum doktorlar ise Tip A grip virüsü olasılığını dışlıyor.

Son Güncelleme: 31.01.2020 22:46
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Ertaç 2020-01-31 22:49:10

Rum olsa hemen sınır kapılarını kapatırdı,bizde öyle yapalım

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