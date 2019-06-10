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Güney Kıbrıs’ta yanmış ceset bulundu!

10 Haziran 2019 Pazartesi 08:20
Güney Kıbrıs’ta yanmış ceset bulundu!
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Güney Kıbrıs’ta yanmış bir ceset bulundu. Güney Kıbrıs'ta Larnaka-Civisil anayolu üzerinde, bu akşam saat 19.00 sıralarında, yol kenarındaki arazi içerisinde rulo balya altında erkek bir şahsa ait olduğu düşünülen yanmış ceset bulundu. Rum haber kaynaklarında yer alan habere göre aracıyla bölgeden geçen bir vatandaş balyanın yandığını itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine giden itfaiye ekibi yanan balyanın altında bir ceset buldu. Olay yerine hemen çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yanan cesedin bağlanmış olmasından ötürü olayın cinayet olduğu düşünülüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Güney KıbrısCesetHaber
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