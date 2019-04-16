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Güney Kıbrıs’taki arıza Kuzeyi de etkiledi

Güney Kıbrıs’taki Vasiliko Elektrik Santrali’nde bu sabah meydana gelen arıza sebebiyle ülke genelinde elektrik kesintisi yaşandığı bildirildi.

16 Nisan 2019 Salı 13:14
Güney Kıbrıs’taki arıza Kuzeyi de etkiledi
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Güney Kıbrıs’taki Vasiliko Elektrik Santrali’nde bu sabah meydana gelen arıza sebebiyle ülke genelinde elektrik kesintisi yaşandığı bildirildi.
Rum haber kaynaklarına göre, Rum Elektrik Kurumu (AİK) Sözcüsü Hristina Papadopulu yaptığı açıklamada, Larnaka’nı Vasiliko bölgesinde bulunan elektrik santralinde ciddi bir arıza meydana geldiğini duyurdu. Edinilen bilgiye göre, yıldırım düşmesi nedeni ile arızanın meyadana geldiği ve yaklaşık 45 dakika sürdüğü belirtildi.

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Papadopulu, arıza sebebiyle “iki büyük üretim biriminin kaybedildiğini ve akabinde tüm Kıbrıs’ta çeşitli bölgelerde elektrik kesintilerinin yaşandığını” aktardı.
Habere göre santralde onarım çalışmaları devam ediyor.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu'n sosyal medya hesabından kesintiyi şöyle duyurdu:

ARIZALI KESİNTİ (LEFKOŞA/GİRNE/GÜZELYURT İLÇELERİ)
16 Nisan 2019 Salı günü yüksek gerilim elektrik şebekesinde meydana gelen Güney Kıbrıs kaynaklı arıza nedeniyle saat 09:50'den itibaren; Lefkoşa, Girne ve Güzelyurt ilçelerinde elektrik kesintisi meydana gelmiştir. Sorunun yaklaşık 1 saat içerisinde giderilmesi ve tüm bölgelere yeniden elektrik verilmesi öngörülmektedir. Tüm bölgelere yeniden elektrik verilmiştir.

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Anahtar Kelimeler:
Güney Kıbrıs
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