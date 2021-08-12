Künye
Kıbrıs 31
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
3 ay cezaevine gönderildi
3 ay cezaevine gönderildi
“Eğer beni boşarsan bittin sen de bende artık geri dönüşü kalmadı”
“Eğer beni boşarsan bittin sen...
45 gün cezaevine gönderildi
45 gün cezaevine gönderildi
Jeremia, 10 gün cezaevinde bekleyecek
Jeremia, 10 gün cezaevinde bekleyecek
1 ay cezaevine gönderildi
1 ay cezaevine gönderildi
Flaş Haber
YILLIK 1 DOLAR’A PEŞKEŞ…
Kapat

Güney Kıbrıs’tan elektrik

KIB-TEK’in içine düştüğü durum nedeniyle elektrik ihtiyacı Güney Kıbrıs’tan sağlanıyor...

12 Ağustos 2021 Perşembe 08:45
243 Okunma
Güney Kıbrıs’tan elektrik

Güney Kıbrıs’taki “Kıbrıs Haber Ajansı”nın aktardığı habere göre, hem Teknecik Elektrik Santrali’nde meydana gelen arıza, hem de elektrik üretimi için gereken yakıt tedarikinin gecikmesi nedeniyle KKTC’nin, 12 – 17 Ağustos tarihleri arasında Güney Kıbrıs’tan elektrik alacak.

Kıb-Tek’in yakıt tedariki yapılamadığı için dönüşümlü elektrik kesintileri başlamıştı.

Yakıt neden alınamadı?

Yılan hikayesine dönen KIB – TEK akaryakıt taşıma ihalesinde, Enerji Bakanı Erhan Arıklı’nın “TPIC” isimli şirkete yönelik ısrarı nedeniyle defalarca ertelenmiş, son olarak dün, Arıklı’nın beklediğinin aksine TPIC, 28 değil; 35,19 Dolar teklif vermişti.

AKSA’nın eksik evrak nedeniyle elendiği, TPIC’in 35,19 Dolar, Sidereal’in ise 33,38 Dolar teklif verdiği ihaleye ilişkin kararın, kısa bir süre sonra açıklanması bekleniyor.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tolun: Bu kararın neresi kamu yararına?
Tolun: Bu kararın neresi kamu yararına?
Gündem Kıbrıs'ın konuğu; Orhan Tolun
Gündem Kıbrıs'ın konuğu; Orhan Tolun
Salih Yıldırım hayatını kaybetti
Salih Yıldırım hayatını kaybetti
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim