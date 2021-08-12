Güney Kıbrıs’taki “Kıbrıs Haber Ajansı”nın aktardığı habere göre, hem Teknecik Elektrik Santrali’nde meydana gelen arıza, hem de elektrik üretimi için gereken yakıt tedarikinin gecikmesi nedeniyle KKTC’nin, 12 – 17 Ağustos tarihleri arasında Güney Kıbrıs’tan elektrik alacak.

Kıb-Tek’in yakıt tedariki yapılamadığı için dönüşümlü elektrik kesintileri başlamıştı.

Yakıt neden alınamadı?

Yılan hikayesine dönen KIB – TEK akaryakıt taşıma ihalesinde, Enerji Bakanı Erhan Arıklı’nın “TPIC” isimli şirkete yönelik ısrarı nedeniyle defalarca ertelenmiş, son olarak dün, Arıklı’nın beklediğinin aksine TPIC, 28 değil; 35,19 Dolar teklif vermişti.

AKSA’nın eksik evrak nedeniyle elendiği, TPIC’in 35,19 Dolar, Sidereal’in ise 33,38 Dolar teklif verdiği ihaleye ilişkin kararın, kısa bir süre sonra açıklanması bekleniyor.