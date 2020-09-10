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Güney Kıbrıs’tan uyuşturucu ithal etti

Lefkoşa’da tasarrufunda uyuşturucu bulunması üzerine tutuklanan zanlı Ş.K tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

10 Eylül 2020 Perşembe 14:12
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Güney Kıbrıs’tan uyuşturucu ithal etti

Lefkoşa’da tasarrufunda uyuşturucu bulunması üzerine tutuklanan zanlı Ş.K tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Cemal Ramiz, olguları aktardı.

Polis, zanlının 30 Ağustos 2020 ile 9 Eylül 2020 tarihleri arasında Kanunsuz uyuşturucu madde ithal ve tasarrufu suçundan methaldar olduğunu söyledi.

Polis, zanlının 9 Eylül 2020 tarihinde işyerinde tespit edilerek, tutuklandığını ve tasarrufunda yarım gram hintkeneviri olduğuna inanılan uyuşturucu madde bulunarak, emare alındığını belirtti.

Polis, zanlının gönüllü ifade verip, konu maddeyi 30 Ağustos’ta Güney Kıbrıs’tan ithal ettiğini itiraf ettiğini anlattı.

Polis,  tahkikatın yeni başladığını söyleyerek, zanlının 1 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlının 1 gün tutuklu kalmasına emir verdi.  

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