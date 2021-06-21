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Güney Kıbrıs'tan uyuşturucu ithal etti

Yenişehir Lefkoşa’da meydana gelen uyuşturucu operasyonunda tutuklanan zanlılar T.S teminat amaçlı mahkeme huzuruna çıkarıldı.

21 Haziran 2021 Pazartesi 11:45
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Güney Kıbrıs'tan uyuşturucu ithal etti

(Kamalı Haber)

Yenişehir Lefkoşa’da meydana gelen uyuşturucu operasyonunda tutuklanan zanlılar T.S teminat amaçlı mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Cemal Ramiz olayla ilgili bulguları aktardı.

Ramiz 11 Haziran 2021 tarihinde saat 11:50 raddelerinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğünde görevli bir polis ekibi tarafından okullar yolu sokak Yenişehir - Lefkoşa’da gerçekleştiren operasyonda zanlının tasarrufunda yaklaşık 53 gram ağırlığında Hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunarak emare alındığını söyledi.

Polis tasarrufunda uyuşturucu satışından elde edildiğine inanılan 1000 Dolar nakit para bulunarak emare olarak alındığını mahkemeye aktardı.

Polis zanlının GKRY’den 84 gram hintkeneviri ithal edip,28 gramını satarak, uyuşturucu satışından bin dolar elde ettiğinin tespit edildiğini söyledi.

Polis zanlının etki edebileceği tahkikatın tamamlandığını belirterek, poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlının 2 ayı aşmamak üzere hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderilmesine emir verdi.

Son Güncelleme: 21.06.2021 16:08
Anahtar Kelimeler:
Güney KıbrısMahkeme
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