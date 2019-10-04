Güney Kıbrıs,Türkiye’nin sondaj faaliyetlerini takip için drone satın alındı

Güney Kıbrıs, Türkiye’nin sözde “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Münhasır Ekonomik Bölgesindeki” (MEB) faaliyetlerini takip etmek amacıyla İsrail’den dört adet “insansız hava aracı (drone)” satın aldı.

Fileleftheros gazetesi, Güney Kıbrıs’ın sözde MEB’indeki Türk ihlal ve eylemlerini yakından takip etmek amacıyla dört adet insansız hava aracı satın aldığını duyurdu.

Haberde, satın almaya ilişkin daha fazla ayrıntıya yer verilmezken, bu insansız hava araçlarının arama kurtarma faaliyetlerinde de kullanılacakları vurgulandı.

TAK