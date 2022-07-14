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Güney Lefkoşa'da olaylı gece!

 Güney Lefkoşa'da meydana gelen bir olayda Suriyeli bir şahsın aracı ateşe verildi.

14 Temmuz 2022 Perşembe 12:06
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Güney Lefkoşa'da olaylı gece!
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Güney Lefkoşa’ya bağlı Yeri’de geçtiğimiz akşam meydana gelen bir olayda, Suriyeli bir şahsa ait aracın ateşe verildiği haber verildi.

Meydana gelen olaylar çerçevesinde çok sayıda gencin kavgaya tutuştuğunu ve bir aracın da ateş aldığını yazan Fileleftheros gazetesi, polisin olay yerine gittiğini ve 10 civarında gencin bir araca zarar verdiğini tespit ettiğini belirtti.

Polisi gören gençlerin çoğunun olay yerinden kaçtıklarını , polisin bu gençlerden yalnızca ikisini tutuklamayı başardığını yazan, aracın tamamen yandığını, yangının ise itfaiye tarafından söndürüldüğünü belirtti.

Polis tarafından tutuklanan 19 ve 21 yaşlarındaki iki Kıbrıslı Rum’un dün Lefkoşa Rum Kaza Mahkemesine sevk edildiğini ve 6 gün gözaltında kalmalarına karar verildiğini yazan gazete, yanan aracın ise 21 yaşındaki bir Suriyeliye ait olduğunu ve söz konusu şahsın polise 7-8 arkadaşıyla birlikte bölgede bulunduğu bir sırada tanımadıkları 20-30 kişi tarafından saldırıya uğradıklarını söylediğini iletti.

Saldırıya uğramalarının ardından arkadaşlarının olay yerinden kaçtığını ifade eden Suriyeli şahıs, kendilerine saldıranların bunun akabinde aracına tahta ve taşlarla vurduğunu, ardından da aracını ateşe verdiklerini gördüklerini ekledi.

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