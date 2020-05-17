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Güney Lefkoşa'da yangın

Güney Lefkoşa’da, Lefkoşa-Limasol anayolu üzerinde bulunan ormanlık alanda bugün öğle saatlerinde yangın çıktığı belirtildi.

17 Mayıs 2020 Pazar 15:12
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Güney Lefkoşa'da yangın

Güney Lefkoşa’da, Lefkoşa-Limasol anayolu üzerinde bulunan ormanlık alanda bugün öğle saatlerinde yangın çıktığı belirtildi.
Rum haber kaynaklarına göre, Lefkoşa-Limasol yolu yakınlarında çıkan yangına Rum Orman Dairesi’ne ait 10,  İtfaiye Birimi’ne ait 6 aracın yanı sıra Orman Dairesi’ne ait uçak ile polise ait helikopter de müdahale ediyor.
Rum polisi, yangından kaynaklanan dumanların görüş mesafesini kısıtlaması nedeniyle Lefkoşa-Limasol yolunu trafiğe

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