Güney Lefkoşa’da, Lefkoşa-Limasol anayolu üzerinde bulunan ormanlık alanda bugün öğle saatlerinde yangın çıktığı belirtildi.
Rum haber kaynaklarına göre, Lefkoşa-Limasol yolu yakınlarında çıkan yangına Rum Orman Dairesi’ne ait 10, İtfaiye Birimi’ne ait 6 aracın yanı sıra Orman Dairesi’ne ait uçak ile polise ait helikopter de müdahale ediyor.
Rum polisi, yangından kaynaklanan dumanların görüş mesafesini kısıtlaması nedeniyle Lefkoşa-Limasol yolunu trafiğe
Güney Lefkoşa'da yangın
Güney Lefkoşa’da, Lefkoşa-Limasol anayolu üzerinde bulunan ormanlık alanda bugün öğle saatlerinde yangın çıktığı belirtildi.
17 Mayıs 2020 Pazar 15:12
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Güney Lefkoşa’da, Lefkoşa-Limasol anayolu üzerinde bulunan ormanlık alanda bugün öğle saatlerinde yangın çıktığı belirtildi.