Güney merkezli uyuşturucu karteline, “Ahtapot” operasyonu

(KAMALI HABER)

Ülkemizde son dönemlerde ciddi operasyonlar gerçekleştiren ve uyuşturucu ile mücadelede büyük işler başaran Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri ahtapotun kolları gibi Güney Kıbrıs’tan Kuzey Kıbrıs’a uzanan Bitcoint Cartel isimli uyuşturucu şebekesine darbe yaptı.

Söz konusu şebekenin Kuzey Kıbrıs ayağı olduğu tespit edilen zanlı S.K tasarrufundaki yaklaşık değeri 3 milyon TL olan uyuşturucular ile yakalanmasının ardından dün ek tutukluluk süresi talebi ile yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Kaan Kurtbir olayla ilgili bulguları aktardı.

Kurtbir, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü tarafından uzun zamandır yapılan araştırma, soruşturma ve takipler neticesinde uyuşturucu maddelerin büyük bir kısmının Güney Kıbrıs’tan KKTC'ye Bitcoint Cartel isimli şebekenin gönderdiğinin tespit edildiğini anlattı.

Polis, 30 Temmuz 2021 tarihinde saat 12.30'da Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğünde görevli bir polis ekibi tarafından zanlının, Yenikent Gönyeli’de bulunan Sultan Düzü Sokak içerisinde yaya olarak tespit edilerek alıkonulduğunu belirtti. P

olis, akabinde zanlının üzerinde yapılan aramada; giymekte olduğu siyah renk tişörtün bel kısmında siyah renk çöp naylonu içerisinde 2 paket halinde dıştan koli bandı ile bantlanmış şeffaf naylon içerisinde yaklaşık 180 gram ağırlığında Sentetik Cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındığını ve zanlının suçüstü hali gereği tutuklandığını anlattı.

Polis memuru Kurtbir, akabinde zanlının üzerinde devam eden aramada giymekte olduğu kot pantolonun sağ arka cebinde kahverengi renk cüzdan arasında toplam 2.590 TL nakit para ile toplam 300 Euro nakit paralar bulunarak soruşturma maksatları bakımından alıkonulduğunu belitti. Polis, zanlının olay mahallinde bulunan kullanımındaki RZ 441 plakalı motosiklette yapılan kontrolde, koltuğun altındaki bagaj kısmında siyah renk çöp naylonunda 4 paket halinde dıştan koli bandı ile bantlanmış şeffaf naylon içerisinde yaklaşık 330 gram ağırlığında Sentetik Cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındığını söyledi.

Polis memuru Kaan Kurtbir, ayni gün saat 13.10'da ayni ekip tarafından zanlının gösterimi ile GP 600 plakalı araç da Yakın Doğu Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi araç park yerinde tespit edildiğini belirterek, akabinde 13.15-18.20 saatleri arasında zanlının huzurunda konu araçta yapılan aramada ise bagaj kısmında üzerinde ASM yazılı gri renk çanta içerisinde; 15 paket halinde ağzı çıtçıtlı yeşil çizgili şeffaf naylonlarda yaklaşık 400 gram ağırlığında Hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, bir başka naylon poşette 8 paket halinde ağzı çıtçıtlı yeşil çizgili şeffaf naylonlarda yaklaşık 75 gram ağırlığında Methamphetamine türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, Siyah renk çöp naylonu içerisinde iki adet şeffaf naylonda toplam 25 adet kapsül şeklinde şeffaf ve sarı renk naylonlarda yaklaşık 285 gram ağırlığında Kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddenin bulunarak emare olarak alındığını söyledi.

Polis memuru Kaan Kurtbir, mesele ile ilgili olarak zanlıdan yapılan soruşturmalarda, tasarrufunda bulunan söz konusu uyuşturucu olduğuna inanılan maddeleri olay günü Güney Kıbrıs’dan Rixus olarak bildiği şahıs ile internet uygulaması olan Telegram üzerinden irtibat kurup KKTC'ye Haspolat’taki henüz tespit edilemeyen bölgeden ithal ettiğinin tespit edildiğini belirtti. Polis, yine mesele ile ilgili olarak zanlıdan yapılan soruşturmalardan tasarrufunda bulunan söz konusu maddeleri Rixus, isimli şahsın yönlendireceği lokasyonlara atacağı ve buna karşılık 4.630 Euro para alacağının tespit edildiğini anlattı.

Polis, uzun zamandır Narkotik ve Kaçakcılığı Önleme Müdürlüğü tarafından yapılan araştırma, soruşturma ve takipler neticesinde konu maddelerin halen Güney Kıbrıs’da bulunan ve geçmişte de KKTC'ye birçok kez kanunsuz yollardan uyuşturucu gön derdiği tespit edilen ve Güney Kıbrıs yetkili makamlarına İki toplumlu Suç ve Suça İlişkin Konular Teknik Komitesi aracılığı ile iadesi veya takip edilip yakalanması hususunda talepte bulunulan, isimi tespit edilen ve ülkemizde aranan kişi ilan edilen bu şahsın başında bulunduğu Bitcoint Cartel adını verdikleri şebeke tarafından KKTC’ye gönderildiğini belirtti.

Polis gönderilen uyuşturucu maddelerin zanlı tarafından teslim alındıktan sonra söz konusu aranan şahsın kendi kendini silme özelliğine sahip Telegram iletişim amaçlı internet uygulaması üzerinden yönlendirmesi ile KKTC'deki belirli lokasyonlara bıraktırılmak sureti ile ülkemizde bulunan uyuşturucu satıcılarının almasını sağladığının tespit edildiğini anlattı.

Polis memuru Kaan Kurtbir, zanlının aleyhinde başlatılan tahkikatın devam ettiğini, zanlının meseleyle ile ilgili gönüllü bir ifade verip suçunu itiraf ettiğini, vermiş olduğu gönüllü ifadenin teyit ve tekzibinin yapılması, ayrıca söz konusu maddelerin analiz sonuçlarının beklendiğini, zanlıya ait cep telefonunun incelenmesi gerektiğini ve tüm sonuçların alınabilmesi için bir zamana ihtiyaç duyulduğunu belirtti. Polis, ayrıca aranan bir şahıs ve uyuşturucular bulunduğunu, zanlının bu safhada serbest kalması halinde aranmakta olan şahsa ve kayıp olduğuna inanılan uyuşturuculara etki etme olasılığını ortadan kaldırmak ve tahkikatın selameti açısından, tahkikatın selameti için 8 gün süre ile poliste tutuklu kalmasını talep etti etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 8 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.