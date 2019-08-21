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Güney’de 9 kişide Batı Nil Virüsü tespit edildi

21 Ağustos 2019 Çarşamba 16:56
Güney’de 9 kişide Batı Nil Virüsü tespit edildi

Güney Kıbrıs Sağlık Bakanlığı bu yıl 16 Ağustos’a kadarki dönemde ülkede toplam 9 kesinleşmiş Batı Nil Virüsü vakası kaydedildiğini açıkladı; Batı Nil Virüsü’nden bir ölüm gerçekleştiğini de doğruladı.

Rum haber kaynaklarının Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri ve Kamu Sağlığı Dairesi tarafından bugün yapılan açıklamaya dayandırdığı habere göre, 9 vakadan 4’ü Güney Lefkoşa’da,4’ü Mağusa Bölgesi’nde, 1’i de Larnaka kazasında tespit edildi.

Batı Nil Virüsü olduğu tescil edilmiş 9 vakadan 2’sinin tedavisi yoğun bakımda, 2’sinin patoloji kliniğinde devam ediyor.

4 vaka iyileşme kaydederek taburcu edilirken ileri yaştaki bir Batı Nil Virüsü hastası hayatını kaybetti.

DB/TAK

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Anahtar Kelimeler:
Güney’Batı Nil Virüs
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