Güney’de çalışan vatandaşlar için karar

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Güney Kıbrıs’a çalışmaya giden vatandaşların 20 Haziran Cumartesi günü karantinaya girmeksizin KKTC’ye geçebileceğini belirtti.
Özersay, TAK’a yaptığı açıklamada, bugünkü Bakanlar Kurulu toplantısında, çalışmak için Güney’e geçen vatandaşların Pazar günü babalar gününü aileleriyle geçirebilmeleri yönünde görüş birliğine varıldığını kaydetti.
Özersay, “Çalışmak için Güney Kıbrıs’a giden ve halen orada bulunan vatandaşlarımızın, 20 Haziran Cumartesi günü PCR test sonuçlarını göstererek, karantinaya girmeksizin KKTC’ye geçebilmeleri yönünde Bakanlar Kurulu’nda görüş birliğine varılmıştır. Bu karar, Güney Kıbrıs’a çalışmaya giden vatandaşlarımızınkarantina sıkıntısı yaşamaksızın babalar gününü aileleriyle geçirebilmelerine olanak vermek üzere alınmıştır” dedi.
Özersay, bu maksatla yapılacak geçişlerin Metehan sınır kapısından gerçekleşmesi yönünde bir düzenleme de yapıldığını aktardı.
Illa milletin canini yakacaksiniz sonra geri adim atacaksiniz ne yaptignizi sizda bilmesiniz.
Evet. Gizli gizli çevirmeye çalıştıkları işler ortaya çıkınca gidin gelmeyin dedikleri insanlar akıllarına geldi. Bardon. Ama hatırlatırım bu insanlar geri gelince gumar oynamaya gitmeycekler.
ne karar be ama şaka gibi. yani gidin virüs kapın ve aile büyüklerinize buaştırın 2. dalgayı TC den değil
Rum tarafından kaptık dedirtin.. amacınız o zmn. tc geçsin. rrum tarafı na geçmek sebeb olsun. yalla ha