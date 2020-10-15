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‘Güneyde çalışan ve okuyanlar dikkatli olmalı’

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi eski başhekimi Bülent Dizdarlı, sosyal medya hesabı üzerinden önemli uyarılarda bulundu ve gerekmedikçe Güney Kıbrıs’a geçilmemesi konusunda uyardı.

15 Ekim 2020 Perşembe 15:12
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‘Güneyde çalışan ve okuyanlar dikkatli olmalı’

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi eski başhekimi Bülent Dizdarlı, sosyal medya hesabı üzerinden önemli uyarılarda bulundu ve gerekmedikçe Güney Kıbrıs’a geçilmemesi konusunda uyardı.

Dizdarlı’nın açıklaması şöyle oldu:

“Dikkat!

Güney Kıbrıs'ta karantina uygulaması hafife alındığından Covid-19 vakaları artmış durumdadır.

Acil bir işiniz yoksa güneye geçmeyiniz.

Güney’de çalışan veya okula giden yurttaşlarımız ise çok dikkatli olmalı, Kuzey’e geçtiklerinde kendilerini izole etmeli, sık sık pcr yapmalıdırlar.

UNUTMAYINIZ:

Maske, Sosyal mesafe ve hijyen hala bilinen en iyi koruma aracıdır.”

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