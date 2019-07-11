Güney’de cep telefonu kullanım tarifesi açıklandı

Güney Kıbrıs’ta cep telefonu kullanım tarifesi açıklandı… Güney ve kuzeyde GSM şirketlerinin birleşmesi ile yapılacak görüşmelerde roaming işleyecek.
Turkcell hatları ile Güney’de roaming açarak yapılacak görüşmelerin dakikası 4.00 TL olarak belirlendi.
Güney Kıbrıs dolaşım servisinizi GUNEY yazıp 1717’ye SMS göndererek servisi açabilirsiniz..
GÜNEY KIBRIS’TA KULLANIM ÜCRETLERİ
|KULLANIM
|ÜCRET
|Güney Kıbrıs, KKTC ve Türkiye yönüne Arama
|4 TL/Dakika
|Yurt Dışını Arama
|13 TL/Dakika
|Tüm Gelen Aramalar
|2.5 TL/Dakika
|Her Yöne SMS
|1.5 TL/Adet
Bu is en fazla kacakcilik ve beyaz is yapanlara yaradi.
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