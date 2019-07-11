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Güney’de cep telefonu kullanım tarifesi açıklandı

11 Temmuz 2019 Perşembe 14:56
Güney’de cep telefonu kullanım tarifesi açıklandı

Güney Kıbrıs’ta cep telefonu kullanım tarifesi açıklandı… Güney ve kuzeyde GSM şirketlerinin birleşmesi ile yapılacak görüşmelerde roaming işleyecek.

Turkcell hatları ile Güney’de roaming açarak yapılacak görüşmelerin dakikası 4.00 TL olarak belirlendi.

Güney Kıbrıs dolaşım servisinizi GUNEY yazıp 1717’ye SMS göndererek servisi açabilirsiniz..

GÜNEY KIBRIS’TA KULLANIM ÜCRETLERİ

 KULLANIM ÜCRET
 Güney Kıbrıs, KKTC ve Türkiye yönüne Arama 4 TL/Dakika
 Yurt Dışını Arama 13 TL/Dakika
 Tüm Gelen Aramalar 2.5 TL/Dakika
 Her Yöne SMS 1.5 TL/Adet
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Anahtar Kelimeler:
Cep Telefonu
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vatanperver 2019-07-11 15:18:45

Bu is en fazla kacakcilik ve beyaz is yapanlara yaradi.

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Kuzey 2019-07-11 15:59:14

Telsim de durum nedir?

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