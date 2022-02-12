Haravgi ve diğer gazetelere göre, dün yayımlanan veriler 12 Ocak-9 Şubat döneminde hane halkı sepetinde olan temel tüketim ürünü fiyatlarının yüzde 63 arttığını gösterdi. Veriler, özellikle bazı kalemlerde (sebze) dar gelirlilerin erişmesini imkânsızlaştıracak artışlar (yüzde 200,5) yaşandığını gösteriyor.
Güney’de temel tüketim ürünleri yüzde 63 zamlandı
Rum Tüketiciyi Koruma Dairesi’nin bir aylık araştırmasına göre, temel tüketim ürünleri fahiş zamlanırken, özellikle sebze fiyatları yüzde 200 arttı.
12 Şubat 2022 Cumartesi 13:56
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