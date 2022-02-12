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Güney’de temel tüketim ürünleri yüzde 63 zamlandı

Rum Tüketiciyi Koruma Dairesi’nin bir aylık araştırmasına göre, temel tüketim ürünleri fahiş zamlanırken, özellikle sebze fiyatları yüzde 200 arttı.

12 Şubat 2022 Cumartesi 13:56
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Güney’de temel tüketim ürünleri yüzde 63 zamlandı
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Haravgi ve diğer gazetelere göre, dün yayımlanan veriler 12 Ocak-9 Şubat döneminde hane halkı sepetinde olan temel tüketim ürünü fiyatlarının yüzde 63 arttığını gösterdi. Veriler, özellikle bazı kalemlerde (sebze) dar gelirlilerin erişmesini imkânsızlaştıracak artışlar (yüzde 200,5) yaşandığını gösteriyor.

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