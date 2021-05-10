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Güney’deki aşılama kampanyası

Rum Sağlık Bakanlığı, ulusal aşılama planı kapsamında 27-28 ve 25-26 yaş gruplarına geçildiğini duyurdu.

10 Mayıs 2021 Pazartesi 23:28
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Güney’deki aşılama kampanyası

Rum Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, “ulusal aşılama planı” kapsamında 27-28 ve 25-26 yaş gruplarına geçildiği ifade edildi.

Rum Sağlık Bakanlığı, iki gün içinde 27-28 ve 25-26 yaş grupları için Aşı Portalı açılacağını ve aşılanmanın Güney Kıbrıs genelindeki aşı merkezlerinde yapılabileceğini duyurdu.
 
Aşı Portalının 11 Mayıs’ta 27-28 ve 12 Mayıs’ta 25-26 yaş grubu için her iki günde 07.30-17.30 arasında açılacağını açıklayan Bakanlık, nüfusun yüzde 65’inin en az bir doz aşısının yapılmasının hedeflendiğini bildirdi.
 
Rum Sağlık Bakanlığı, nüfusun yüzde 36,5’inin ilk doz aşısını yaptırdığını, bu oranın Avrupa Birliği içerisinde yüzde 31,3 olduğunu belirtti.
 
Aşı ortalamasının Güney Lefkoşa’da yüzde 37,1; Limasol’da yüzde 34,6; Larnaka’da yüzde 35,6; Baf’ta yüzde 40,1 ve Mağusa’da yüzde 33,1 olduğu kaydedildi.
 
Rum Sağlık Bakanlığı bir kez daha aşılanmanın faydalarına dikkat çekti; normale dönmenin tek yolunun bu olduğunu vurguladı.

Anahtar Kelimeler:
Rum Sağlık Bakanlığı
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