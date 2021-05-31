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Güneydeki sonuçlar ve erken seçim tartışmaları

Alihan Pehlivan'ın bugünkü köşe yazısı...

31 Mayıs 2021 Pazartesi 11:26
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Güneydeki sonuçlar ve erken seçim tartışmaları

Güney Kıbrıs’taki milletvekilli genel seçim sonuçlarına göre, iktidardaki DİSİ, ana muhalefetteki solcu AKEL ve merkez sağ DİKO’nun oylarında yüzde üçlere yakın bir kayıp var.

Ana akım partiler yüzde 30’ların altına gerilediler ve zor bir yola girdiler. Dünkü seçimin galipleri sosyalist EDEK, aşırı sağcı ELAM ve DİKO'dan ayrılan DİPA oldu. 

Rum meclisinde daha önce iki milletvekili olan ELAM şimdi 4 vekil ile temsil edilecek dünkü sonuçlara göre. Ve daha önce ELAM hükümet için bir alternatif değil iken bugün hükümet pazarlıklarına katılabilecek bir sayıya ulaşmış oldu.

Dünkü tabloya göre;

DİSİ 17 Milletvekili, AKEL 15 Milletvekili, DİKO 9 Milletvekili, ELAM 4 Milletvekili, EDEK 4 Milletvekili, DİPA 4 Milletvekili ve Yeşiller 3 Milletvekiline sahip oldu parlamentoda.

“AKEL’de büyük hayal kırıklığı”

Son on yılda yüzde 10 kaybeden AKEL’de dün gece istifa sesleri yükseliyordu ve seçmeninde büyük bir hayal kırıklığı yaşanıyordu. Kan kaybını yavaşlatmış ama durduramamıştı AKEL.

AKEL’in kankası durumundaki CTP’den henüz Gündey’deki seçimlere ilişkin bir değerlendirme gelmedi. Ama belli ki AKEL’in bu yenilgisi sadece Güney’de değil Kuzey’de de hayal kırıklığına neden olmuş durumda.

Güney’deki seçimlerde ana akım partiler oy kaybederken küçük partilerin oylarını arttırmış olması bir yanda Kuzey’deki siyasetçilere de ders olmalı.

Zira her ne kadar iki ayrı devlet ve iki ayrı toplum olsak ta bazı özelliklerimiz birbirine çok benziyor mesela.

Kuzey’de de erken bir genel seçimin tartışmalarının yaşandığı şu günlerde Güney’deki seçimler bizde ki siyasetçiler için bir ders niteliğinde olmalıdır.

DİSİ ile UBP, AKEL ile CTP birbirine çok benzeyen partiler. Bu iki ana akım partideki düşüş hem UBP hem de CTP’nin yöneticileri tarafından iyi etüt edilmeli.

Güney’deki seçimlerden en büyük zaferi elde eden ırkçı ve faşist ELAM’a gelince, biz zaten ELAM’ın hızla büyümekte olduğunu söylüyorduk. Bugün Güney Kıbrıs’a 100 bine yakın taraftarı var ve daha da büyüyecek bir potansiyele sahip.

Daha önce marjinal bir grup olarak görülen ELAM’ın bugün hükümete girmesi bile mümkün. Yani artık eskisinden de daha güçlü. Ve bu gidişle büyümeye de devam edecekler.

Seçime katılım oranı yüzde 63,9 ile gerçekleşirken özellikle yeni vekillerin çokluğu önemli detaylardan bir tanesi. Kısacası Güney’de Pazar Günü çok konuşulması gereken bir seçim tamamlanmış oldu. şimdi sıra Hükümet arayışlarında. Öte yandan Kuzey’de seçim isteyenlerin Güney’deki sonuçları iyi değerlendirmesi gerekmekte…

 

Son Güncelleme: 31.05.2021 11:44
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