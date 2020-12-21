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Güney’den 15 Aralık’a kadar 15 vaka

Sağlık Bakanı Pilli, Ekim-Kasım ve Aralık ayının 15'ine kadar Güney Kıbrıs'tan toplam 36 vaka geldiğini açıkladı.

21 Aralık 2020 Pazartesi 14:39
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Güney’den 15 Aralık’a kadar 15 vaka

Sağlık Bakanı Ali Pilli, Meclis Genel Kurulu’nda konuştu, corona virüs ile ilgili milletvekillerin sorularını yanıtladı.

Güney Kıbrıs’tan gelen vakalar konusunda sayı veren Pilli, Ağustos ve Eylül ayında Güney’den hiçbir vaka gelmediğini ancak Ekim ayında 2, Kasım ayında ise 19 vakanın Güney Kıbrıs’tan geldiğini açıkladı.

 Pilli, 15 Aralık itibarıyla Güney Kıbrıs’tan gelen vaka sayısının 15 olduğunu açıkladı. 3 ayda toplam sayı 36 oldu. Bakan Pilli, Güney Kıbrıs’ta çalışanların durumuna ilişkin Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi çok kapsamlı bazı kararlar aldığını ve bunları açıklayacağını belirtti.

Bakan Pilli, yurtdışından gemi ve uçakla gelen ve pozitif tespit edilenlerin rakamlarını da paylaştı.

Gemi ve Uçakla gelenler…

Pilli, Ağustos ayında gemi ile gelenlerin sayısının 39, Eylülde 19, Ekimde 32 ve Kasım ayında da 60 vaka tespit edildiğini belirtti.

Bakan Pilli, hava yoluyla Ağustos ayında 103, Eylülde 56, Ekimde 58 ve Kasım'da da 92 corona pozitif vakanın adaya geldiğini kaydetti.

Vakaların arttığını ifade eden Bakan Pilli, “Vakalar artıyor o nedenle tedbirler de artacaktır” dedi. 

KAYNAK : SES KIBRIS

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