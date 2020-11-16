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Güneyden gelen ve 3 günden fazla kalacak herkese karantina uygulanacak

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi tarafından son alınan karara göre Güneyden gelen ve  3 günden fazla kalacak herkese karantina şartı getirildi.

16 Kasım 2020 Pazartesi 16:37
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Güneyden gelen ve 3 günden fazla kalacak herkese karantina uygulanacak

Alınan karara göre; GKRY’nde artan vaka sayıları nedeniyle17.11.2020 tarihinden itibaren GKRY’nden ülkemize giriş yapacak ve ülkemizde 3 günden fazla kalacak herkesin girişte negatif PCR test sonucunu ibraz ederek ülkeye giriş yapmaları ve 7 gün süre ile karantina altında kalmalarına karar verildi.Ancak GKRY’nden 3 gün veya daha kısa süre için ülkemize giriş yapacak herkesin son 3 gün içerisinde yapılmış negatif PCR test sonuçlarını ibraz etmeleri halinde karantina uygulaması olmaksızın giriş yapabilecek.

Bu kişilere girişte Muhaceret görevlileri tarafından sözlü olarak bilgi verilecek Bu uygulamadan GKRY’nde çalışanlar,eğitim görenler(kayıtlı veliler dahil) ve tedavi görenler, Pile sakinleri, Kıbrıs’ta bulunan diplomatik misyon, BM, AB, İngiliz Üsler Bölgesi ve Barış Gücü personel muaf olup bu kişilere randomize test yapılmaya devam edilecek.

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