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Güneyden getirdiğini itiraf etti

Surlar İçi’nde bir eve yapılan baskında tasarruflarında 6 gram bonzai ile yakalanan 20 yaşındaki Talat Yapıcı ve 18 yaşındaki kız arkadaşı Melisa Şen aleyhindeki soruşturma tamamlandı

13 Ocak 2018 Cumartesi 10:44
Güneyden getirdiğini itiraf etti
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Havadis gazetesinde yayınlanan Devrim Demir'in haberine göre; geçtiğimiz hafta sonu Surlar içinde evine yapılan baskında kız arkadaşı ile birlikte uyuşturucu ile yakalanan ve işledikleri suçları itiraf eden Talat Yapıcı ve Melisa Şen aleyhindeki soruşturma tamamlandı.

Aleyhlerinde alınan 3 günlük ek tutukluluk süresi dolan zanlılar, dün teminat talebiyle yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Yargıç Hazal Hacımulla, zanlıların ileride davaları görüşülünceye kadar yurt dışına çıkışlarının yasaklanmasına, Talat Yapıcı’nın 4 bin TL, Melisa Şen’in ise 2 bin TL nakit teminat yatırmasına karar verdi.

Hacımulla ayrıca, her iki zanlı için KKTC vatandaşı 2’şer kefilin imza edeceği 50’şer bin TL’lik kefalet senedi ile serbest yargılanmalarına karar verdi.

Güneyden getirdiğini itiraf etti

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Murat Döşenci, Talat Yapıcı ve Melisa Şen’in uyuşturucu madde “ithal”, “alma-verme” ve “tasarruf” suçlarından tutuklandıklarını anlattı.

Polis memuru Murat Döşenci, zanlı Talat Yapıcının evine operasyon düzenlendiğini ve kız arkadaşının da evde olduğu esnada her iki zanlının da üzerine yapılan aramada yarım içilmiş içinde uyuşturucu madde bulunan sigara ve toplam 5 gram bonzai ele geçirildiğini anımsattı.

Döşenci, zanlıların gönüllü ifade verip suçlarını itiraf ettiklerini, zanlı Yapıcının söz konusu uyuşturucu maddeyi Güney Kıbrıs’tan 6 gram olarak ithal ettiği yönünde ifade verdiğini kaydetti.

Zanlılar aleyhinde yürütülen soruşturmanın tamamlandığını kaydeden Döşenci, yargılanacakları güne kadar uygun bir teminata bağlanmaları talebinde bulundu.

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