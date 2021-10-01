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Güney’den kaçak koyun getirildi 2 kişi tutuklandı

Veteriner Dairesi ekipleri tarafından yapılan kontrolde 23 koyunun kulağında Güney Kıbrıs'a ait çip tespit edildi

01 Ekim 2021 Cuma 15:04
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Güney’den kaçak koyun getirildi 2 kişi tutuklandı
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Cihangir’de Etsan isimli mezbahada Veteriner Dairesi ekipleri tarafından yapılan kontrolde 53 adet koyunun 23’ünün kulağında Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne ait çip tespit edildi.

Polis olayla ilgili 39 yaşındaki A.K ile 49 yaşındaki S.Ç'yi gözaltına aldı ve bugün mahkemeye çıkardı.

Mahkemede olayla ilgili bulguları aktaran polis memuru Ferhat Kahveci, Kırıkkale'de sakin A.K'nin Cihangir’deki Etsan isimli mezbahaya 53 adet küçükbaş koyunu kesmek için getirdiğini ve Veteriner Dairesi ekipleri tarafından kontrole gelindiğini söyledi.

Polis memuru, Veteriner Dairesi ekipleri tarafından yapılan kontrolde, 53 koyunun 23’ündeki kulak numaralarında Güney Kıbrıs’a ait çip olduğunun tespit edildiğini kaydetti.

Veteriner Dairesi’ne ait kulak numaralarının ise Vadili Veteriner Dairesi’nde teknisyen olarak görev yapan Kırıkkale S.Ç tarafından hayvanların kulaklarına takıldığının tespit edildiğini belirtti.

Koyunlar Devlet Üretme Çiftliği’ne teslim edildi

Polis, koyunların emare olarak zapt edilip, Devlet Üretme Çiftliği’ne teslim edildiğini ifade etti 

Polis, mesele ile ilgili S.Ç’nin gerekli kontrolü, sorgulamayı yapmadan huzuruna getirilen koyunlarla ilgili kulak numarası işlemini gerçekleştirerek görevinde ağır bir ihmalde bulunmakla methaldar olduğunu söyledi.

Söz konusu koyunların ülkeye nasıl girdiğinin araştırmasının yapılması gerektiğini ve mesele ile ilgili olarak alınması gereken ifadeler olduğunu belirten polis, zanlıların 3 gün daha poliste tutuklu kalmasını mahkemeden talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlıların 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

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