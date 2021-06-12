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Güneyden negatif test ile geçebilecekler

Aşısız olan turistler Güney Kıbrıs’tan Kuzey Kıbrıs’a negatif test sonucu ibraz ederek geçebilecek.

12 Haziran 2021 Cumartesi 08:32
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Güneyden negatif test ile geçebilecekler

Aşısız olan turistler Güney Kıbrıs’tan Kuzey Kıbrıs’a negatif test sonucu ibraz ederek geçebilecek.

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu’nun yeni kararları açıklandı.

Buna göre Güney Kıbrıs'tan aşısız olan turistler de negatif test sonucu ibraz ederek, günübirlik turistik turlar için Kuzey Kıbrıs'a geçebilecek.

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu’nun ilgili kararı şöyle:

"Ülkemize Güney Kıbrıs’tan otobüs ile düzenlenecek turistik turlarda, turuncu ve sarı ülkeden gelen aşısız turistler son 24 saat içinde yapılmış negatif antijen testlerini veya son 72 saat içinde yapılmış negatif PCR testlerini ibraz etmeleri kaydı ile günübirlik geçiş yapabileceklerdir."

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