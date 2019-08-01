Güneye gizlice geçmeye çalışırken yakalandı

(Kamalı Haber)

Lefkoşa’da yiğitler burcu bölgesinden askeri yasak bölgeyi ihlal ederek Güney Kıbrıs’a geçmeye çalışırken yakalan zanlı Usama Shahid tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Serkan Sakallı olayla ilgili bulguları aktardı. Sakallı huzurda bulunan zanlı Usama Shahid’in 1 Ağustos tarihinde saat 03.30 sıralarında Lefkoşa'da 1. Derece Askeri Yasak Bölge olan Yiğitler Burcu bölgesinden Güney Kıbrıs’a geçmeye çalıştığı esnada görevli askerler tarafından tespit edildiğini söyledi. Polis tutuklanan zanlı aleyhine başlatılan soruşturmanın henüz çok yeni olduğunu söyleyerek ilk etapta 1 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Murat Soytaç zanlının soruşturma maksatlı 1 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.