Güney’e zorunlu geçişlerde 15 günde bir PCR test zorunluluğu ortadan kalktı

Resmi Gazete’de yer alan bilgilere göre, Güney Kıbrıs’ta çalışan, eğitim ve tedavi gören kişilerin 15 günde bir PCR testlerini yaptırma koşulu ortadan kalktı.

27 Temmuz tarihli Resmi Gazete’de yer alan bilgilere göre, 23 Temmuz’da, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi tarafından sunulan tavsiye nitelikli karar yürürlüğe girdi.

Karara göre, Güney Kıbrıs’ta çalışan, eğitim ve tedavi gören kişilerin 15 günde bir PCR testlerini yaptırma koşulu ortadan kalktı.

Buna göre yarından itibaren Güney Kıbrıs’a geçiş yapacak herkes bir defaya mahsus negatif PCR testlerini göstermesi kaydı ile testsiz geçiş yapabilecek.