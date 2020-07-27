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Güney’e zorunlu geçişlerde 15 günde bir PCR test zorunluluğu ortadan kalktı

Resmi Gazete’de yer alan bilgilere göre, Güney Kıbrıs’ta çalışan, eğitim ve tedavi gören kişilerin 15 günde bir PCR testlerini yaptırma koşulu ortadan kalktı.

27 Temmuz 2020 Pazartesi 16:33
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Güney’e zorunlu geçişlerde 15 günde bir PCR test zorunluluğu ortadan kalktı
Resmi Gazete’de yer alan bilgilere göre, Güney Kıbrıs’ta çalışan, eğitim ve tedavi gören kişilerin 15 günde bir PCR testlerini yaptırma koşulu ortadan kalktı.
27 Temmuz tarihli Resmi Gazete’de yer alan bilgilere göre, 23 Temmuz’da, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi tarafından sunulan tavsiye nitelikli karar yürürlüğe girdi.
Karara göre, Güney Kıbrıs’ta çalışan, eğitim ve tedavi gören kişilerin 15 günde bir PCR testlerini yaptırma koşulu ortadan kalktı.
Buna göre yarından itibaren Güney Kıbrıs’a geçiş yapacak herkes bir defaya mahsus negatif PCR testlerini göstermesi kaydı ile testsiz geçiş yapabilecek.
Gerektiğinde geçiş yapacak kişilere kara sınır kapılarında randomize testler yapılacağı da kaydedildi.
Söz konusu karar şöyle:
“Güney Kıbrıs’a geçişlerle ilgili yapılan PCR test sonuçları değerlendirildiğinde toplum sağlığını riske atacak PCR pozitif vakaya rastlanmamıştır. Bu doğrultuda Güney Kıbrıs’ta çalışan, eğitim ve tedavi gören kişilerin 15 günde bir PCR testlerini yaptırma koşulu kaldırılmıştır. Buna göre yarından itibaren Güney Kıbrıs’a geçiş yapacak herkes bir defaya mahsus negatif PCR testlerini göstermesi kaydı ile testsiz geçiş yapabilecektir. Gerektiğinde geçiş yapacak kişilere kara sınır kapılarında randomize testler yapılabilecektir.”

 
Anahtar Kelimeler:
PCR Testi
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