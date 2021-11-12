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Güngör çöplüğündeki yangın sürüyor... Ataoğlu: “Konuyu takip edeceğiz”

Başbakan Yardımcısı, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Güngör çöplüğündeki yangının devam ettiğini ifade ederek, konuyu takip edeceklerini vurguladı.

12 Kasım 2021 Cuma 18:35
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Güngör çöplüğündeki yangın sürüyor... Ataoğlu: “Konuyu takip edeceğiz”
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Başbakan Yardımcısı, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, BRT ekranlarında yayınlanan ’18. Saat’ adlı programına telefon bağlantısı ile katılarak, Güngör çöplüğünde dün gece çıkan yangına ilişkin açıklama yaptı.

Yangının söndürülmesiyle ilgili uğraşların devam ettiğine vurgu yapan Ataoğlu, çöp alanlarının yerel yönetimlerin ve İçişleri Bakanlığı’nın kontrolünde olduğunu aktardı.

Ataoğlu, Çevre Dairesi olarak sadece inceleme yaparak, rapor verdiklerine işaret ederek, eksikliklerle ilgili bakanlığa yazının önceden gönderildiğini belirtti.

Çöp alanlarında denetimlerin artırılmasına dikkat çeken Ataoğlu, “Kontrolünü biz yapıyoruz. Üstümüze düşen vazife neyse ilgili bakanlığa aktarıyoruz” dedi.

Güngör çöplüğüne her türlü çöpün atıldığına belirten Ataoğlu, yangının söndürülmesinin ardından yapılacak olan araştırmalardan sonra nedeninin belli olacağını ifade etti.

“Burada bir denetim eksikliği var diyebiliriz” diyen Fikri Ataoğlu, konuyu takip edeceklerini aktardı.

KAYNAK: KIBRIS POSTASI

Son Güncelleme: 12.11.2021 19:38
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