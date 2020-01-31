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Güngördü, 19 Mayıs TMK yöneticileriyle görüştü

Güngördü, 19 Mayıs Türk Maarif Koleji müdürü Raif Asvaroğlu, müdür muavini Nesrin Zaifoğlu ve okul aile birliğini kabul etti.

31 Ocak 2020 Cuma 12:58
Güngördü, 19 Mayıs TMK yöneticileriyle görüştü

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, 19 Mayıs Türk Maarif Koleji müdürü Raif Asvaroğlu, müdür muavini Nesrin Zaifoğlu ve okul aile birliğini kabul etti. Kabulde, her türlü yardım ve katkıda bulunan başkan Güngördü’ye teşekkür edilerek çiçek takdim edildi.

Nidai Güngördü ise belediyenin emlak vergilerinden elde edilen gelirin bir kısmını okullara harcadığını ve 5 yıl içinde yaklaşık 2 buçuk milyon TL yatırım yapıldığını hatırlatarak,imkanlar dahilinde eğitime ve okullara katkı yapmaya devam edeceklerini kaydetti.

(BRT/SM)

Son Güncelleme: 31.01.2020 12:59
Anahtar Kelimeler:
HaberTmkGüngördü
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