Künye
Kıbrıs 9
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
1 kilo kokainle yakalandılar
1 kilo kokainle yakalandılar
Hayalleri suya düştü!
Hayalleri suya düştü!
Yumruklar havada uçuştu!
Yumruklar havada uçuştu!
Artemis Papasavvas'a hapis cezası!
Artemis Papasavvas'a hapis cezası!
Antalya'dan tekneyle kaçak geldiler
Antalya'dan tekneyle kaçak geldiler

Güngördü, 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

27 Mart 2022 Pazar 12:40
3 Okunma
Güngördü, 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı
banner108

Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, Güngördü, mesajında, insanlığa ait her duyguyu içinde en çok barındıran sanat dallarından biri olan tiyatronun, toplumsal duygu ve düşüncelerin en anlamlı aktarma araçlarından biri olduğunu belirtti.

Güngördü, sanatın, insanlığa barış, hoşgörü, birlik, dayanışma, sevgi ve saygıyı estetik olarak aşılayan bir yol olduğunu kaydederek, insanlık tarihinin en eski sanat dallarından birisi olan tiyatronun, kültürel gelişmeyi sağlayan en önemli sanat dallarından biri olarak, sanatsal oluşumu en etkin biçimde topluma aktaran bir araç olduğunu dikkat çekti.

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün "Sanatla uğraşmayan toplumların can damarlarından biri kopmuş demektir" sözüne işaret eden Güngördü, belediye olarak açtıkları kurslarla sanata ve sanatçıya büyük önem verdiklerini ifade etti.

“Unutulmamalıdır ki, tiyatroya seyirci kalmak yerine tiyatro seyircisi olmak, bu sanata ve sanatçılara en büyük destek demektir” ifadelerini kullanan Göngürdü, mesajına şöyle devam etti:

“İnsanların birlikte güldüğü, birlikte ağladığı ve birlikte düşündüğü tiyatro salonlarının dolup taşması, tiyatro sanatının ve tiyatro sanatçılarımızın hak ettiği değeri bulması umuduyla, tiyatronun gelişmesinde ve sevdirilmesinde büyük emeği olan, tiyatronun kitlelere sunulmasında ön planda ve arka planda yer alan en başta Girne Belediyesi Tiyatro Stüdyomuzun tüm emek verenlerinin ve dünyadaki tüm tiyatro emekçileri ile tiyatro severlerin bu anlamlı gününü kutluyorum. “

Anahtar Kelimeler:
Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Covid-19’dan üç ölüm daha!
Covid-19’dan üç ölüm daha!
CTP: Bu tasarılar reform değil, ancak kaos yaratır
CTP: Bu tasarılar reform değil, ancak kaos yaratır
Ağaca çarptı, takla attı, tavanının üzerinde durdu
Ağaca çarptı, takla attı, tavanının üzerinde durdu










    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim