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Güngördü: “Bu kente bir dönem daha hizmet etmek istiyorum ”

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Gündem Kıbrıs-Ses Kıbrıs ortak yayınında Aytuğ Türkkan’ın sorularını yanıtladı…

27 Ekim 2022 Perşembe 16:57
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Güngördü: “Bu kente bir dönem daha hizmet etmek istiyorum ”



ÖZEL HABER

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Gündem Kıbrıs-Ses Kıbrıs ortak yayınında Aytuğ Türkkan’ın sorularını yanıtladı…

Belediye seçimleri hakkında ve Belediye Başkan adayları hakkında konuşan Girne Be4lediye Başkanı Nidai Güngördü, 37 yıllık belediyecilik tecrübesi ile Girne’yi hayal ettikleri noktaya taşımayı hedeflediklerini kaydederek, “8.5 yıldır belediye başkanıyım. Bunun 2.5 yılı covidle geçti. Bütçedeki daralmalar istediklerimizi gerçekleştirmemize engel oldu. Girne’de 2 genç aday var. Projelerini tabi ki anlatacaklar. Ancak 37 yıllık belediyecilik tecrübesi ile bu kente bir dönem daha hizmet etmek istiyorum. Son 4 dönemimizi halkımız da takdir ederse, 51/95 sayılı yasanın da geçmesi ile birlikte Girne’yi hayal ettiğimiz noktaya taşıyacağımıza inanıyorum” dedi. 

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