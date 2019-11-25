Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Android cihazlarda kamera tehlikesi!
Android cihazlarda kamera tehlikesi!
12 yılda 286 ayrı kadınla evlendi!
12 yılda 286 ayrı kadınla...
Erkekler için 13 yıl etkili doğum kontrol yöntemi geliştirildi
Erkekler için 13 yıl etkili...
Aileler çok geç fark ediyor! Disleksi belirtileri neler?
Aileler çok geç fark ediyor!
Uzmanlar uyarıyor: Bebeğiniz alerji olacak diye...
Uzmanlar uyarıyor: Bebeğiniz alerji olacak...

Güngördü, Büyükelçi Başçeri’yi ziyaret etti

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, UCLG-MEWA heyeti ile birlikte TC Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri’yi ziyaret etti.

25 Kasım 2019 Pazartesi 15:55
Güngördü, Büyükelçi Başçeri’yi ziyaret etti

Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLG-MEWA) 2019-2022 dönemi Kültür ve Turizm Komite Başkanlığı görevini üstlenen Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü ile Girne Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen Kültür ve Turizm Komitesi Başkanlık Divan Toplantısı dolayısıyla ülkeye gelen UCLG-MEWA Genel Sekreteri Mehmet Duman başkanlığındaki heyet, TC Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri’yi ziyaret etti.

TC Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ziyaretteki konuşmasında, yerel yönetimlerin birbirleriyle istişare içinde olmasının iki ülke arasındaki ilişkiler için önemli olduğuna dikkat çekerek, KKTC’nin üçüncü ülkelerde tanıtılmasının turizm konusunda olumlu olduğunu ifade etti. Ali Murat Başçeri, ülkede gazino turizminin ön plana çıktığını ancak kültür ve inanç turizmi konusunda da çalışma yapılması gerektiğini savundu. Başçeri, ülkede Osmanlı Döneminden kalma önemli eserlerin yanı sıra İslam coğrafyasında bulunan 40 sahabeden bir tanesi ve Peygamberin gelişini çok önceden söyleyen rahibin kilisesinin bulunduğunu kaydetti.

UCLG-MEWA Genel Sekreteri Mehmet Duman, Girne Belediyesinin 2019-2022 dönemi Kültür ve Turizm Komite Başkanı olması nedeniyle komite ve teşkilat hakkında bilgi verdi. Mehmet Duman, hükümet ve kurumların Girne Belediyesi’ne destek olması gerektiğini ifade etti.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Türkiyedeki belediye başkanlarının desteğiyle 3 yıl için göreve getirildiklerini belirterek, kendilerine sunulan bu fırsatı en iyi şekilde değerlendireceklerini söyledi. Nidai Güngördü, komite vesilesiyle ülke kültürü ve turizminin ön plana çıkarılarak 280 şehire anlatılacağına dikkat çekerek, bu durumun Girne ve ülke tanıtımı açısından önemli olduğunu kaydetti.

(BRT/SM)

banner22
Anahtar Kelimeler:
Güngördü
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Alevler paniğe neden oldu!
Alevler paniğe neden oldu!
Tatar, önce İstanbul, ardından Strazburg’a gidecek
Tatar, önce İstanbul, ardından Strazburg’a gidecek
İki polisi yaralayan zanlının cezası açıklandı
İki polisi yaralayan zanlının cezası açıklandı

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim