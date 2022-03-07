Güngördü "Devlet’ten 5,5 Milyon TL Alacağımız Var" açıklamasını yaptı.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü açıklamasında şunları söyledi:

Yerel kaynaklarımız 2 yıldır etkisini gösteren Pandemi’den dolayı azalmış ve kaynaklarımız azalmasına rağmen yoğun denetim, ilaçlamalar, PCR ve Aşı Merkezleri’ndeki personel katkısı ve diğer yardımlar giderlerimizin artmasına sebep olmuştur. Geçmiş hükümetin söz verdiği Covid desteğini de almadığımızı belirtmek isterim.

İmar Planı nedeniyle, şehirdeki inşaat yoğunluğu kontrol altına alınmış ve dolayısı ile gelirlerimiz de azalmıştır. TL’nin aşırı değer kaybı ve akaryakıttaki yüksek fiyat artışı, günde 160 araçla yollarda hizmet veren Belediyemize olumsuz olarak yansımıştır.

Belediyemizin çeşitli nedenlerle Maliye Bakanlığı’ndan 5,5 Milyon TL birikmiş alacağı olduğunun bilgisini de sizlerle paylaşmak zorundayım.

2022 Yılı Bütçemiz onaylanmadan ve Devlet katkı payı almadan maaş ödememiz mümkün değildir. Burada da yine güncel nüfus sayımının önemi karşımıza çıkmaktadır.

Belli ki bu durum Girne halkına yardımcı olmak ve kent halkının haklarını savunmak (nüfus sayımı, katkı paylarının artırılması, belediyeler yasasının tadil edilmesi vb.) için seçilen bazı vekilleri rahatsız etmektedir. Haziran ayında yapılacak seçime yönelik çalışmalara şimdiden zemin hazırlamaya çalışmaktadırlar. Biz cevabımızı her zamanki gibi yaptığımız ve yapacağımız icraatlarla vermekteyiz.

Tüm bunlara rağmen 4 Mart 2022 tarihine kadar tüm ücret, maaş ve sosyal haklar eksiksiz olarak çalışanlara ödenmiştir. Bugün itibarı ile katkı almamış olmamıza rağmen tüm çalışanlarımız ücret ve maaşlarını almıştır.