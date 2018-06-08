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Güngördü, Girne Turizm Limanı’nı ziyaret etti

Girne Başkılavuz ve Liman Başkanı Kutlu Bayramoğlu’yla da görüşen Güngördü’ye bazı UBP meclis üyesi adayları eşlik etti.

08 Haziran 2018 Cuma 14:32
Güngördü, Girne Turizm Limanı’nı ziyaret etti

Girne Belediye Başkanı ve Bağımsız Belediye Başkan adayı Nidai Güngördü, Girne Turizm Limanı’nı ziyaret ederek bildiri dağıttı. 

Girne Başkılavuz ve Liman Başkanı Kutlu Bayramoğlu’yla da görüşen Güngördü’ye bazı UBP meclis üyesi adayları eşlik etti. 

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Bağımsız aday Nidai Güngördü, ülkeye giriş çıkışların yapıldığı liman yolu üzerinde, Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’nda yıllardır tırların park ederek hem kent trafiğine hem de bölge sakinlerine sorunlar yaşattığını hatırlattı. 

Güngördü, göreve geldiğinde proje hazırlayarak, bu yol üzerinde önemli çalışmalar yaptıklarını belirterek, bölgeyi modern bir çehreye kavuşturduklarını ve bu sorunu ortadan kaldırdıklarını söyledi.

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