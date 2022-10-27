Güngördü: “Girne’de doğu çevre yoluna ihtiyaç var”

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Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Gündem Kıbrıs-Ses Kıbrıs ortak yayınında Aytuğ Türkkan’ın sorularını yanıtladı…

“ŞUAN GİRNE’DE MİNİMUM 120 BİN KİŞİ VAR”

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, pandemi döneminde hiçbir çalışanın mağdur edilmediğini ve vatandaşlara da hizmetlerin kesintisiz olarak sunulduğunu söyledi. Güngördü Girne’ye yeni bir kimlik kazandırılması adına da yıllardır çalışmalarının yoğun bir şekilde devam ettiğini kaydederek, “Biz Girne’ye yeni bir kimlik kazandırmak için pek çok çalışmalar yaptık. İmar planı ile ilgili 10 katlı binaların 5 kata indirilmesinin yanı sıra, 20 yıllık bir süreçte yeni 5 yıldızlı otel, yeni casino ve yeni otel gelmeyecek. Mevcut olanlar kapasitelerini yalnızca yüzde 10 artırabilecekler. Bu sayede kentimizin nüfusunu kontrol altına alabileceğiz. Şuan Girne’de minimum 120 bin kişi var. Okullar kayıtlı 25 bin öğrenci var. Bu da şehirdeki bazı hizmetleri daha kaliteli vermemize engeldir” dedi.

“SEMİH SANCAR CADDESİ’NDE REVİZYONA GİDİLECEK”

Girne’nin sorunlarını dile getiren Güngördü, “Girne’de en büyük sorunumuz kanalizasyon, ikinci en büyük sorunumuz ise trafiktir. Girne merkezden başlayan, Alsancak istikametine giden bir çevre yolu var ve bu yolu devlet yaptı. Oysaki doğuya giden bir çevre yolu yoktur. Doğu çevre yolu haritalarda 1990 yılında çizildi ve haritalara işlendi. 3.5 km uzunluğunda bir doğu çevre yoluna ihtiyaç var. Devlet bunu yerine getirmediği için belediye kendi imkânları dâhilinde bazı düzenlemeler yaparak bu sorunu düzenlemeye çalışıyor. Semih Sancar caddesinde bir düzenleme yapıyoruz. Bir deneme süresi var. Buradaki eksikler ekipler tarafından tespit edildi. Ulaşım planlarımızı geniş bir ekip ile çalışmalarımızı yaptık ve burada revizyona gideceğiz. Semih Sancar caddesinin kuzeyinde bir takım tali yollarda bir takım düzenlemeler yaparak önümüzdeki birkaç gün içinde yeniden düzenleyeceğiz. Bu yol taşıyıcı bir yoldur. Bu konudaki çalışmalarımız devam ediyor en fazla 10 gün içinde bu yol yeniden düzenlenecektir” ifadelerini kullandı.