Güngördü: "İhtiyaç duyulan malzeme, hizmet ve her türlü yardımı sağlamaya devam edeceğiz"

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Yedidalga, Mersinlik, Ardahan ve Ağıllar Bölgesindeki yangınlar dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Güngördü mesajında şu ifadelere yer verdi:

‘Sıcakların artması ile birlikte art arda yangın haberleri gelmeye başlarken, Yedidalga bölgesinden gelen yangın haberinin ardından Ağıllar ile Mersinlik bölgesindeki yangınları büyük bir endişe ile takip etmekte ve derin bir üzüntü duymaktayım.

Rüzgarın etkili olduğu alanlarda, yangın söndürme çalışmaları tüm hızıyla devam ederken, yangının kısa süre zarfında kontrol altına alınmasını umut ediyorum.Dün, Girne İtfaiyesi ile birlikte yangına koordineli bir şekilde müdahale edilmiştir. İhtiyaç duyulan malzeme, hizmet ve her türlü yardımı sağlamaya devam edeceğimizi belirtmek isterim.Yangının etkili olduğu bölgelerde yaşayan vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunar, bölgedeki yangınların söndürülmesi için canla başla insanüstü bir gayretle çalışan görevlilere kolaylıklar dilerim.’