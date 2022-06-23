Künye
Kıbrıs 31
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Sahte emlakçı öğrenci çıktı!
Sahte emlakçı öğrenci çıktı!
Ölümlü kaza zanlısı mahkemeye çıkarıldı
Ölümlü kaza zanlısı mahkemeye çıkarıldı
Zorla kaçırdılar, tecavüz ettiler!
Zorla kaçırdılar, tecavüz ettiler!
Ercan'da 500 bin Euro ile yakalandı
Ercan'da 500 bin Euro ile...
71 yaşındaki kadına tecavüz etmek istedi
71 yaşındaki kadına tecavüz etmek...

Güngördü: "İhtiyaç duyulan malzeme, hizmet ve her türlü yardımı sağlamaya devam edeceğiz"

23 Haziran 2022 Perşembe 10:34
0 Okunma
Güngördü: "İhtiyaç duyulan malzeme, hizmet ve her türlü yardımı sağlamaya devam edeceğiz"
banner48

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Yedidalga, Mersinlik, Ardahan ve Ağıllar Bölgesindeki yangınlar dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Güngördü mesajında şu ifadelere yer verdi:

‘Sıcakların artması ile birlikte art arda yangın haberleri gelmeye başlarken, Yedidalga bölgesinden gelen yangın haberinin ardından Ağıllar ile Mersinlik bölgesindeki yangınları büyük bir endişe ile takip etmekte ve derin bir üzüntü duymaktayım.

Rüzgarın etkili olduğu alanlarda, yangın söndürme çalışmaları tüm hızıyla devam ederken, yangının kısa süre zarfında kontrol altına alınmasını umut ediyorum.Dün, Girne İtfaiyesi ile birlikte yangına koordineli bir şekilde müdahale edilmiştir. İhtiyaç duyulan malzeme, hizmet ve her türlü yardımı sağlamaya devam edeceğimizi belirtmek isterim.Yangının etkili olduğu bölgelerde yaşayan vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunar, bölgedeki yangınların söndürülmesi için canla başla insanüstü bir gayretle çalışan görevlilere kolaylıklar dilerim.’

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cahitoğlu: "Yangın büyük oranda kontrol altına alındı"
Cahitoğlu: "Yangın büyük oranda kontrol altına alındı"
Dikkat! Elektrik kesintisi yapılacak...
Dikkat! Elektrik kesintisi yapılacak...
Türkiye’den iki uçak daha geliyor
Türkiye’den iki uçak daha geliyor










    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim