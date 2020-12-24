GÜNGÖRDÜ: “İMAR PLANI ELZEMDİR”

ÖZEL HABER

Vergilerde yeni düzenlemeler yaptıklarını söyleyen Güngördü, kapalı olan işletmelere vergileri sıfırladıklarını vurguladı. Girne’de İmar Planı düzenlediklerini de vurgulayan Güngördü, aynı sokak içerisinde 3-4 tane aynı sektörden işletmenin olduğunu, bunların da ekonominin taşıma gücünü aşağılara çektiğini söyledi. Güngördü, bu yönde Belediye’nin, Şehir Planlama Dairesi ve Esnaf Odası’nın birlikte çalışması gerektiğinin de altını çizdi.

İskele-Yeni Boğaziçi-Gazimağusa İmar Planı’nın elzem olduğunu da söyleyen Güngördü, “Uzlaşı sağlanabilmesi için birilerinin insiyatif alarak bu işi üstlenmesi gerekir. Biz İmar Planı yaptığımızda Girne’de 10 katlar, bir gecede 5 kata düştü” dedi.