Güngördü: "İş sadece belediyenin işi değil"

Girne Karaoğlanoğlu bölgesi 1. Etap Levent sitesinden gazetemize ulaşan Hüseyin Tutkulu adında bir vatandaş , sitenin konumunun dere yatağının eteklerinde bulunduğunu ve sitenin üst tarafında bulunan 2. Etap ve Limon sitelerinin dere yatağından gelen sularının araziye yönlendirilmiş olmasından dolayı, site yollarının her yağmurda taşan sularla dolmasındaki şikayetlerini dile getirdi.

Site sakinleri ve yönetimi olarak belediye, kaymakamlık gibi mercilere konu hakkında başvurduklarını ancak yalnızca geçici önlemlerle sorunun çözülmeye çalışıldığını kaydeden vatandaş Tutkulu, ilgili mercilerden yardım ve kalıcı çözüm beklediklerini Haberal Kıbrıslı gazetesi Muhaberi Candan Mert aracılığıyla duyurmak istediğini belirtti.

Konu hakkında görüşlerini almak amacıyla ulaştığımız Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, site halkının evlerinin su basması ve trafonun tehlike oluşturması konusunda haklı olduğunu vurgularken, Nidai Güngördü, yapılacak çalışmalar kapsamında suyun geliş yönünden itibaren bir kanalın yapılacağını ve kanal suyunun evler için tehlike oluşturmayacak biçimde kamuya ait farklı kanallara akışının sağlanacağını belirtti.

Konu hakkında görüşlerine başvurduğumuz Girne Kaymakamı Mustafa Erişmen, bölgede sitelerin yapılması ile,çukurlu yer olan trafo kısmının bu tür olaylarda en fazla etkilenen kısım olduğunu belirtirken, su basma sorunun bölgede yapılaşmaların ve asfaltların çoğalması sonucunda toprağın emici gücünü kaybetmesinden kaynaklanan sorunlar olduğunu kaydetti.

Vatandaş Hüseyin Tutkulu:

"Dikkate alınmak için ne yapmamız lazım?"

Yıllardır evleri ve araçları da dahil olmak üzere hem maddi hem de manevi olarak zarar görmekten site sakinleri olarak bıktıklarını ifade eden vatandaş Hüseyin Tutkulu, site sakinleri ve yönetimi olarak belediye, kaymakamlık gibi mercilere konu hakkında başvurduklarını ancak yalnızca geçici önlemlerle sorunun çözülmeye çalışıldığını kaydederek, site sakinleri ve yönetiminin bu durumdan rahatsızlık duyduklarını aktardı. Hüseyin Tutkulu, “Maksadınız ve emelinizin ne olduğunu bilmiyorum fakat bizleri dikkate almanız için ne yapmamız lazım?” diyerek, belediye, kaymakamlık ve iç işlerine atıfta bulundu.

Hüseyin Tutkulu’nun, konu hakkında sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşıma site sakinlerinden de tepkiler ve şikayetleryağdı. Siteden 9 yıl önce taşındığını ve sitede bulunduğu süre boyunca da aynı sıkıntılarla karşılaştığını belirten bir vatandaş, hala aynı sıkıntıların bulunmasından dolayı duyduğu üzüntüyü dile getirirken, bir vatandaş da olayın "Selam verdim, rüşvet değildir diye almadılar durumundan ibaret olduğunu savundu.Bir vatandaş, masalların yalnızca koltuklara oturana kadar olduğunu ifade ederken, bundan sonra halkın gözünü açtığını ve verilecek oyların da ona göre verileceğini belirtti.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü

"İş sadece belediyenin işi değildir"

Konu hakkında görüşlerini almak amacıyla ulaştığımız Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, bahse konu sitenin özel bir site olduğunu ve daha önce doğru-yanlış yapıldığı konusuna hiç girmeyeceğini dile getirdi. Ruhsatının alınıp, binaların dikildikten ve müteahhitin çekildikten sonra evleri su basmasının ardından ‘Kamu burayı düzeltsin’ denildiğini aktaran Güngördü, binaların daha önce neden doğru yere yapılmamış olduğunu sorguladı.

Buna rağmen belediye içerisinde bu konu hakkında toplantı yapıldığını belirten Güngördü, toplantıya ilgili bütün makamların katıldığını ve toplantıda Girne Belediyesi olarak bu işin mühendisliğinin yapılmasına hazır olduklarını ifade ettiklerini belirtti. Aynı zamanda bölge için, diğer makamlar ve sorumluların da üzerine düşen görevleri yaptıkları takdirde, proje hazırlanması için 2 mühendis tayin edilip, belediye olarak 1 dozer 1 kamyon vermeye de hazır olduklarını dile getiren Başkan Nidai Güngördü, işin sadece belediyenin yapabileceği bir iş olmadığını kaydederken, sitenin su basan bölgesinin evlerin bahçesi olduğuna dikkat çekti.

“Çalışma kapsamında su akış yönünde düzenlemeler yapılacak”

Çevre sakinlerinin haklılığına değinen Güngördü, altyapı çalışmaları için oluşacak masraflar için işin Belediye Meclisi’ne götürülerek 50 bin TL’lik yetki alınabileceğini söylerken, belediyeden başka hiçbir kurumun katkı koymayı kabul etmediklerini dile getirdi. Site sakinlerinin de maddi açıdan katkı koyma düşüncesine yanaşmadığını belirten NidaiGüngördü, site içerisinde 82 hane bulunduğunu kaydederken, hanelerden ve diğer kurumlardan gelecek maddi yardımlarla çalışmaların başlatılabileceğini ifade etti. İşin tahminen 150 bin TL’lik iş olduğunu ve belediyenin bu işin 3’te 1’ini karşılamayı teklif ettiğini ve belediyenin bu noktada büyük bir adım attığını aktaran Başkan Güngördü, site halkının evlerinin su basması ve trafonun tehlike oluşturması konusunda haklı olduğunu vurgularken, Nidai Güngördü, yapılacak çalışmalar kapsamında suyun geliş yönünden itibaren bir kanalın yapılacağını ve kanal suyunun evler için tehlike oluşturmayacak biçimde kamuya ait farklı kanallara akışının sağlanacağını belirtti.

Girne Kaymakamı Mustafa Erişmen​​​​​​​:

"Su basması, yapılaşmanın çoğalmasından dolayı oluyor"

Konu hakkında görüşlerine başvurduğumuz Girne Kaymakamı Mustafa Erişmen, bölgede sitelerin yapılması ile,çukurlu yer olan trafo kısmının bu tür olaylarda en fazla etkilenen kısım olduğunu belirtirken, su basma sorunun bölgede yapılaşmaların ve asfaltların çoğalması sonucundatoprağın emici gücünü kaybetmesinden kaynaklanan sorunlar olduğunu kaydetti.

Geçmiş yıllarda bölgede bulunan istinat duvarının yıkıldığını ve tedbir amaçlı tekrardan yapıldığını ifade eden Kaymakam Erişmen, belediyenin sorunun çözümü için yollar aradığını ve bu bağlamda belediyenin her açıdan yanında olduklarını aktardı. Site sakinlerinin kendi aralarında konu için imza toplamak gibi projeler geliştirmesi gerektiğini dile getiren Mustafa Erişmen, imza toplanıldığı takdirde sıkıntının çözüm yoluna girebileceğini belirtti. Altyapıçalışmalarının başlaması için akarın yönünü değiştirme ile ilgili site sakinlerinin imza toplaması konusunda görüşüldüğünü ifade eden Erişmen, bu çözüm için bir sürecin gerekli olduğunu ve site sakinleri ile görüşme olayını da kaymakamlık olarak kendilerinin başlatmış olduğunu belirtti.