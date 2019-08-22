Güngördü: Karaoğlanoğlu’ndaki sahil, balıkçı barınağı ilan edilmeli

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Karaoğlanoğlu’ndaki sahilin Bakanlar Kurulunca balıkçı barınağı ilan edilmesi gerektiğini kaydetti.

Girne bölgesinde, liman ve balıkçı barınaklarını ziyaret eden Güngördü balıkçı barınağı yapılması düşünülen sahil ile ilgili açıklamada bulundu.

Girne Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Nidai Güngördü Karaoğlanoğlu’ndaki sahilin; hazırlanan balıkçı barınağı projelerinin meşrulaşması için Bakanlar Kuruluna götürülerek balıkçı barınağı olarak ilan edilmesi gerektiğine dikkat çekti.

Nidai Güngördü, Girne Antik Liman’da balıkçılara bir düzen oluşturulması ve Karaoğlanoğlu’nda balıkçı barınağı kazandırılmasına yönelik çalışmalara katkı sağlamaya hazır olduklarını açıkladı.

Tüm paydaşların katılımıyla, Antik Liman’ın hak ettiği duruma getirilmesi için çalışacak bir yapının içinde yer almaya hazır olduklarını ve limanda belediyenin yetki ve görevinin yeniden doğru bir şekilde belirlenmesi yönünde talepleri olduğunu dile getiren Güngördü, bu konuda esas görevin devlete ve bakanlıklara düştüğünü vurguladı.