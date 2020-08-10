Güngördü Kültür- Sanat Kursları Eğitmenleriyle Görüştü

Girne Belediyesi’nin verdiği bilgiye göre, Girne Belediyesi tarafından düzenlenen kültür-sanat atölyesi kurslarında eğitim verecek olan eğitmenler ve Belediye görevlileri, geçtiğimiz gün gerçekleşen toplantıda bir araya geldi. Eylül ayından itibaren başlayacak kurslar ile görüş alışverişinde bulunulan toplantıda, Covid -19 salgınına karşı alınacak önlemler konuşuldu. Başlayacak olan Kültür - Sanat kurslarının, mekan, hijyen ve sosyal mesafe kuralına uygun yeni bir anlayışla gerçekleştirileceği kaydedildi.

Toplantı sırasında açıklamada bulunan Güngördü, insan odaklı bu yaklaşım ve yaşam biçiminin, toplumsal aydınlanma kültürünü geliştireceğine inancını belirterek, aydınlanmış toplumlardaki insanların sanatın bir yaşama biçimi olmasını istediğini söyledi. Güngördü, imkanlar dahilinde kültürel ve sanatsal çalışmalarla çocukları, gençleri ve yetişkinleri buluşturmak istediklerini dile getirdi.