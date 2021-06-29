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Güngördü, Mehmet Duman ile toplantı gerçekleştirdi.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, İstanbul temaslarına devam ediyor

29 Haziran 2021 Salı 19:18
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Güngördü, Mehmet Duman ile toplantı gerçekleştirdi.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, İstanbul temasları kapsamında, Kültür ve Turizm Komitesi Başkanı olduğu Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler, Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı’nı (UCLG-MEWA) ziyaret etti.

Girne Belediyesinden verilen bilgiye göre Güngördü, Teşkilat Genel Sekreteri Mehmet Duman ile toplantı gerçekleştirdi.

Toplantıda, üye kentlerin turizm ve kültür alanındaki faaliyetleri değerlendirildi ve Girne'de turizme ilişkin uluslararası bir konferans yapılmasının ön görüşmeleri gerçekleştirildi.

Anahtar Kelimeler:
Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü
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