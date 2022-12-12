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Güngördü “Mülteci Ve Sığınmacı Dostu Belediyecilik Protokolü”nü İmzaladı

Girne Belediye Başkanı ve Bağımsız Belediye Başkan Adayı Nidai Güngördü, Mülteci Hakları Derneği’ni ziyaret ederek, “Mülteci ve Sığınmacı Dostu Belediyecilik Protokolü” nü imzaladı. Mülteci Hakları Derneği çalışanları ile bir araya gelen Girne Belediye Başkanı ve Bağımsız Belediye Başkan Adayı Nidai Güngördü, Girne Belediyesi ile Mülteci Hakları Derneği’nin iş birliği içerisinde olduğunu söyledi.

12 Aralık 2022 Pazartesi 15:30
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Güngördü “Mülteci Ve Sığınmacı Dostu Belediyecilik Protokolü”nü İmzaladı



Girne’de çeşitli ülkelerden insanların yaşadığını belirten Güngördü, özellikle zorlu geçen pandemi süreci ve sonrasında, bu kişilerin topluma uyum sürecine destek olmak amacıyla Sosyal Yaşam Merkezi çatısı altında Türkçe kursları düzenlediklerini anlattı.

Güngördü, fırsat eşitliği yaratmak adına çocuklara ücretsiz düzenlenen atölye çalışmalarına da birçok farklı ülkelerden çocuğun katılım sağladığını söyledi.

Bu çalışmaların artarak ve çeşitlenerek devam etmesinin öneminden de bahseden Güngördü, özellikle ülkelerindeki şiddetten kaçarak ülkemize sığınmış olan ve Girne bölgesinde yaşayan mülteci statüsündeki bireylerin de bu fırsatlardan yararlanması için çalışmaların yapılması üzerinde durulacağını belirtti. Mülteci Hakları Derneği yetkililerinden edinilen bilgiye göre Kuzey Kıbrıs’ın mülteciler için Avrupa’ya bir geçiş yeri olduğuna işaret ederek, ülkede yaklaşık 150 kişinin mülteci statüsünde bulunduğunu kaydetti.

Güngördü, “Savaşlar, çatışmalar, insan hakları ihlalleri ve krizler nedeniyle zorla yerlerinden edilen, ülkesini terk etmek zorunda kalan insanlar için elimizden ne gelirse her zaman yapmaya hazırız. Bu protokolle de iş birliğimizin artarak, dayanışma içinde sürmesini dilerim” dedi.

Anahtar Kelimeler:
Nidai GüngördüMülteci Hakları Derneği
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