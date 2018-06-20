Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
94446
ALTIN
194.345
DOLAR
4.7436
STERLİN
6.2607
EURO
5.4922
Sivrisinek ısırığına ne iyi gelir?
Sivrisinek ısırığına ne iyi gelir?
Google'dan ölümü tahmin eden yapay zeka
Ölümü tahmin eden yapay zeka!
Kendi cenazesine katıldı
Kendi cenazesine katıldı
Kilo vermenin sırrı köpeklerde olabilir
Köpek sahipleri kilo veriyor
Hızla alınıp verilen kilo kolları sarkıtıyor
Hızla alınıp verilen kilolara dikkat!
banner34

Güngördü, Ozanköy’de miting düzenledi

Girne Belediye Başkanı, Bağımsız Belediye Başkan Adayı Nidai Güngördü, Ozanköy’de miting düzenledi.

20 Haziran 2018 Çarşamba 17:25
Güngördü, Ozanköy’de miting düzenledi

Güngördü’nün basın bürosundan yapılan açıklamaya göre Ozanköy meydanında yapılan mitinge UBP’li meclis üyesi adayları da katıldı. 

Nidai Güngördü mitingde yaptığı konuşmada, 4 yıllık dönemde Ozanköy’de altyapı ve üst yapı çalışmaları yanında spora, tarihi ve kültürel değerlere büyük yatırım yaptıklarını ifade etti. 

Yapılan kamuoyu araştırmalarında açık farkla önde olduğunu iddia eden Güngördü, rakiplerinin bilerek ve isteyerek kamuoyunu yanlış bilgilendirmek için haber yaptırdığını öne sürdü.

“SPORA BÜYÜK KATKI YAPILDI”

Nidai Güngördü, Ozanköy Mustafa Özkayım Stadı’na yaklaşık 120 bin TL yatırım yaptıklarını, spor kulübünün üzerine oyuncular için lojman inşa ettiklerini ve şampiyon olan takıma prim verdiklerini söyledi. Güngördü, yapılan yatırımlarla 4 yılda Ozanköy’de büyük değişim ve gelişim yaşandığını söyleyerek yeni dönemde Ozanköye aktivite merkezi yapılacağını sözlerine ekledi.

“TARİHİ VE KÜLTÜREL DEĞERLERE SAHİP ÇIKILDI”

Güngördü, Ozanköy’deki 11 kilometre uzunluğunda galvaniz su borusunu değiştirdiklerini, kaldırım yapıldığını, yollarının asfaltlandığını ve köy içinin parkeyle kaplandığına dikkat çekti. Güngördü, köy mezarlığında çevre düzenlemesi yapıldığını belirterek, köydeki şehitler için şehitlik yapıldığını dile getirdi. Güngördü, köyde yetişen Osman Türkay’ın anıtının yapıldığını ifade ederek, yer altı çöp konteynerlerinin yerleştirildiğini ve gelin deresinde de düzenleme yapıldığını kaydetti.

“YALAN HABER YAPTIRIYORLAR”

banner39
Güngördü, bazı basın ve yayın organlarında başka bir adaya avantaj sağlamak için Girne Belediyesi hakkında yalan haberler yapıldığını iddia ederek, “Yapılan kamuoyu araştırmalarında açık farkla önde olduğumuzu gördüler. Bilerek ve isteyerek kamuoyunu yanlış bilgilendirmek için haber yaptırıyorlar” diye konuştu.

banner22
Son Güncelleme: 20.06.2018 17:29
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Mağusa İnisiyatifi ve Mağusa Kentimiz’den Güney Kıbrıs Dışişleri Bakanlığı’na tepki…
Mağusa İnisiyatifi ve Mağusa Kentimiz’den Güney Kıbrıs Dışişleri Bakanlığı’na tepki…
18 mülteci TIR içerisinden çıktı
18 mülteci TIR içerisinden çıktı
Yarın 8 saatlik elektrik kesintisi olacak!
Yarın 8 saatlik elektrik kesintisi olacak!

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim