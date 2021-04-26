GÜNGÖRDÜ: “PANDEMİ SÜRECİNDE BELEDİYELERİN GELİRLERİ DÜŞTÜ”

GÜNDEM KIBRIS

Geri dönüşüm çalışmalarından bahseden Güngördü, “Ben evlere üç farklı renk poşet verebilirim. Bu poşetlere evsel atıklar, camlar ve kağıtlar toplanabilir. Ancak toplandıktan sonra nereye gideceği çok önemlidir. Bu yönde de bir katı atık depolama tesisi yönünde çalışmamız var. Özel hastanelerin çoğalmasıyla, tıbbi atıklar da arttı. Sağlık Bakanlığı bünyesinde oluşturulan bir birim tarafından toplanıp, imha edilirler. Ancak toplanma periyodları konusunda da denetimler yapılması lazım” dedi.

Pandemi sürecinde, belediyelerin gelirlerinin düştüğünü söyleyen Güngördü, “Ancak başka giderlerden kısarak, pandemi sürecine katkı koymaya çalıştık” dedi.