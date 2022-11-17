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Güngördü, Sanayi Bölgesi'ni ziyaret etti!

Girne Belediyesi Bağımsız Belediye Başkan Adayı Nidai Güngördü, ilk seçim ziyaretini Karaoğlanoğlu Sanayi Bölgesi’ne gerçekleştirdi.

17 Kasım 2022 Perşembe 17:56
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Güngördü, Sanayi Bölgesi'ni ziyaret etti!



Güngördü’ye bölge muhtarları Hüdaverdi Tutku ve Esat Atış eşlik etti. 

Tek tek işyeri sahipleriyle yüz yüze görüşerek genel ve bölgesel konuları, aynı zamanda sorunları konuşan Güngördü, Sanayi Dairesi’nin kontrolünde olan Karaoğlanoğlu Sanayi Bölgesi’nin, bölgedeki küçük ve orta çaplı çeşitli ihtiyaçları karşıladığını belirtti. 

Güngördü, buradaki işyeri sahiplerinin çeşitli işkollarında özverili bir şekilde çalıştığına işaret ederek, pandemi sonrası esnafın işlerin düzelmesinden dolayı memnuniyet belirttiğini ifade etti. 

Güngördü, yoğun ve ağır iş tempolarına rağmen kendisini güler yüzle ve sıcak bir şekilde karşılayan esnafa teşekkür etti.

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