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Güngördü: “Spora katkımız sürecek”

Girne Belediyesi, Turizm Parkı Yanındaki Otoparkı Türk Ocağı Limasol Spor Kulübü’nün Kullanımına Verdi

07 Ocak 2019 Pazartesi 18:20
Güngördü: “Spora katkımız sürecek”

Girne Belediyesi ile Türk Ocağı Limasol (TOL) Spor Kulübü arasında kulübe otopark verilmesi konusunda protokol imzalandı. 

Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre protokole, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü ile TOL Başkanı Şükrü Karakaya imza koydu.

GÜNGÖRDÜ: “SPORA KATKIMIZ SÜRECEK”

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, sağlıklı bireyler yetişmesi için sporun desteklenmesi gerektiğini belirterek, belediye sınırları içindeki spor kulüplerine her ay düzenli olarak maddi yardım yaptıklarını söyledi.

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Nidai Güngördü, bazı spor kulüplerine gelirlerini artırması için geçmişte otopark verildiğine dikkat çekerek, TOL’dan gelen talep doğrultusunda belediye meclisi kararıyla Girne Belediyesi Turizm Parkı yanındaki otoparkın kullanımının kulübe verildiğini kaydetti.

Güngördü, spor kulüplerine katkılarının süreceğini sözlerine ekledi.

KARAKAYA: “GELİRLERDE ARTIŞ YAŞANACAK”

TOL Başkanı Şükrü Karakaya ise, otoparkın kullanımlarına verilmesinin ardından kulübün gelirlerinde artış yaşanacağına dikkat çekerek, kulübe maddi ve manevi destek veren Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü ile meclis üyelerine Yönetim Kurulu adına teşekkürler etti.

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Girne BelediyesiTürk Ocağı Limasol Spor KulübüHaberGündemKıbrıs
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