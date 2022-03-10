Güngördü: Şu an yaşanan döviz krizi bütçemizi yüzde 50 eritti

Güngördü, Girne Belediyesi'nin aldığı katkı payının az olduğunu belirterek, belediyelere aktarılan payın artırılması gerekitiğini vurguladı.

Güngördü, geçmiş hükümet döneminde verilen pandemi destek sözü yerine getirilmediğinin de altını çizdi.

Güngördü'nün açıklamarından satır başlıkları ise şu şekilde:

Bu şehirde en az 75 bin nüfus var. Yanı resmî rakamların üç katı. Belediye olarak aldığımız katkı çok az. 5.5 milyon tl alıyoruz. Bu nüfusa göre En az 11 milyon tl katkı almak zorundayız. Şu an yaşanan döviz krizi bütçemizi yüzde 50 eritti. Belediyelere aktarılan payı artırılması gerekir. Şu an Girne’de en az yüzde 40 ek bütçe yapmak zorundayız. Geçmiş hükümet döneminde verilen pandemi destek sözü yerine getirilmedi.Yaşanan bu sıkıntılara rağmen Girne’de bugün itibarıyla ödenmeyen maaş yoktur.